Премьер Белоруссии заявил о неудаче экономического блицкрига Запада

Премьер Белоруссии Головченко: экономический блицкриг Запада против Минска не удался

Экономический блицкриг стран Запада против Белоруссии не удался. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает РИА Новости. По его словам, республика уже прошла самый острый период экономического давления.

«Сегодня уже можно утверждать, что блицкриг экономический не удался. Конечно, это вызывает некоторое озлобление в тех кругах, где рассчитывали, что Беларусь рассыплется под этим прессом. Но это их проблемы, а нам надо продолжать эту работу», — сказал Головченко.

Он также отметил, что основные внешнеполитические задачи, стоящие перед министерством иностранных дел страны, неизменны — выстраивание политических и экономических связей. «И санкции, ограничения, рестрикции не вечны», — резюмировал Головченко.

Ранее о провале санкционного блицкрига против Москвы заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.