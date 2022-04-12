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Путин заявил о провале «санкционного блицкрига» Запада

Президент Путин заявил о провале блицкрига Запада с санкциями

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

«Санкционный блицкриг», на который рассчитывал Запад с введением ограничений в отношении Москвы, провалился, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся», — сказал российский президент по итогам переговоров со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

Также после встречи он рассказал о том, что Минск получает российские нефти и газ по «самым благоприятным ценам». При этом расчеты за энергоресурсы уже переведены в рубли.

Такая мера должна, считает Путин, «минимизировать негативное влияние внешней конъюнктуры» на промышленность и граждан Белоруссии. Сами санкции против России президент уже сравнивал с войной.

Широкие экономические ограничения, которые иностранные государства продолжают в отношении России, ее компаний, банков, политиков и бизнесменов, последовали за началом военной операции на Украине, которую Путин объявил 24 февраля. Сами события на Украине президент считает трагедией.

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Платон Щукин
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