Путин заявил о провале «санкционного блицкрига» Запада

Президент Путин заявил о провале блицкрига Запада с санкциями

«Санкционный блицкриг», на который рассчитывал Запад с введением ограничений в отношении Москвы, провалился, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся», — сказал российский президент по итогам переговоров со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

Также после встречи он рассказал о том, что Минск получает российские нефти и газ по «самым благоприятным ценам». При этом расчеты за энергоресурсы уже переведены в рубли.

Такая мера должна, считает Путин, «минимизировать негативное влияние внешней конъюнктуры» на промышленность и граждан Белоруссии. Сами санкции против России президент уже сравнивал с войной.

Широкие экономические ограничения, которые иностранные государства продолжают в отношении России, ее компаний, банков, политиков и бизнесменов, последовали за началом военной операции на Украине, которую Путин объявил 24 февраля. Сами события на Украине президент считает трагедией.