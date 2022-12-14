Кайли Дженнер показала тело в латексном бикини

Модель Кайли Дженнер снялась в латексном бикини у бассейна и порадовала фанатов

Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер показала тело в откровенном купальнике и порадовала фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила серию фото, на которых она позирует у бассейна в латексном бикини черного цвета и меховых ботинках. При этом ее образ дополняют белый халат и солнцезащитные очки.

Поклонники восхитились фигурой манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более пяти миллиона лайков. «Тело — просто бомба», «Какая ты красотка, Кайли», «Самая красивая из всей семьи Кардашьян», «Вау, ты великолепно выглядишь!», «Кайли себя любит. Не имеет значения, нравится она вам или нет», — высказывались они.

В ноябре Кайли Дженнер снялась в образе главной героини американской кинокомедии «Эльвира — повелительница тьмы» и подверглась критике со стороны фанатов. Знаменитость опубликовала несколько откровенных кадров с фотосессии, на которых она позирует в черном платье с глубоким V-образным декольте, колготках и туфлях на шпильке. Однако подписчики заметили, что цвет кожи на лице Дженнер неестественный, а талия намного уже, чем на снимках, которые она выкладывает в соцсетях.