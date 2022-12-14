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11:48, 14 декабря 2022Бывший СССР

В Донбассе уничтожили комбата бригады ВСУ имени Черных запорожцев

«Военкоры РВ»: под Авдеевкой уничтожили комбата 72-й бригады ВСУ Андрея Верхогляда

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Донбассе был уничтожен командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Черных запорожцев Андрей Верхогляд. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что Верхогляд погиб под Авдеевкой в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось уничтожить три диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ в Луганской народной республике. Отмечается, что их ликвидировали в районах населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.

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Алевтина Запольская
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