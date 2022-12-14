Британцы согласились сократить энергопотребление в обмен на скидки

National Grid: миллион британских семей уже сократили энергопотребление в обмен на скидки

Более миллиона британских семей подключились к программе сокращения энергопотребления в домах в обмен на предоставление скидок на оплату электроэнергии, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании-оператора National Grid.

Речь идет о так называемой услуге гибкого спроса (DFS), подключение к которой стало возможным для британцев с 1 ноября. В рамках этой программы жители получают скидки, как правило, в виде возврата части средств, выплаченных за электроэнергию, если соглашаются отключать часть бытовой техники, в частности духовки и посудомоечные машины, на время повышенного спроса на электричество.

По данным National Grid, благодаря подключению более миллиона домохозяйств в Великобритании к этой услуге, в ходе пяти тестовых сессий уже удалось сэкономить более 2,8 миллиона фунтов стерлингов (почти 3,5 миллиона долларов). «Эти результаты тестирования показывают, что в случае необходимости эта услуга поможет компании сбалансировать национальную электросеть зимой», — сказал глава управления национального контроля в National Grid Крейг Дайк.

Ранее компания представила чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества на фоне холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Программа гибкого спроса National Grid призвана предотвратить перебои с поставками электроэнергии в нынешний отопительный сезон.

На фоне перебоев с поставками российского газа в Европу и роста цен на электроэнергию правительство Великобритании создало секретный план на случай масштабных аварийных отключений электричества по всей стране на срок до одной недели. В рамках этого плана власти намерены сконцентрироваться на снабжении водой и продовольствием детей и пожилых людей, а также социальных работников и специальных служб.