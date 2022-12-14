Россиян призвали срочно обновить популярный браузер из-за серьезной уязвимости

«Лаборатория Касперского» призвала россиян срочно обновить браузер Chrome из-за уязвимости

Специалисты по кибербезопасности призвали россиян срочно обновить популярные браузеры Chrome и Edge. Из-за серьезной уязвимости компании Google и Microsoft выпустили для браузеров внеочередное обновление, сообщает 3DNews со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Уточняется, что речь идет об уязвимости CVE-2022-4262, которая, по данным специалистов, уже используется злоумышленниками. Для ее исправления компании Google и Microsoft выпустили для браузеров Chrome и Edge внеочередное обновление.

В Google предпочитают не раскрывать более подробную информацию об уязвимости во избежание роста числа атак на компьютеры и другие устройства пользователей. Однако сам факт того, что уязвимости присвоили «высокий уровень критичности» и выпустили внеочередное обновление, говорит о серьезности проблемы, подчеркнули в «Лабораторию Касперского».

В июле сообщалось, что специалисты Avast Threat Intelligence обнаружили опасную уязвимость в Chrome, которую киберпреступники использовали в реальных атаках. Обнаруженная уязвимость нулевого дня затрагивает компонент WebRTC. Как правило, с помощью уязвимостей такого класса хакеры могут устраивать сбои, запускать вредоносные коды и обходить антивирусы.