Россияне решили взять кредит на празднование Нового года

Опрос: около 15 процентов россиян решили взять кредит на празднование Нового года

Около 15 процентов россиян решили взять кредит на новогодние подарки и стол. Об этом говорится в опросе экосистемы Unicom, передает «Газета.Ru».

«Новый Год всегда оказывает финансовую нагрузку на бюджет. Поэтому часть заемщиков воспользуются кредитами, чтобы отметить праздник. Согласно нашему опросу, так собираются сделать 15 процентов россиян», — говорится в исследовании.

Кроме того, 60 процентов россиян не будут прибегать к кредитам. Сократить траты намерена половина (50 процентов) опрошенных. Еще 3 процента респондентов надеются на выплату премии по итогам года, а 7 процентов займут деньги у друзей и родственников.

По данным компании, 25 процентов опрошенных не знают, будут ли они брать кредиты на празднование 2023 года.

По данным Unicom, 72 процентов респондентов сейчас не хватает денег для покрытия всех желаемых расходов на празднование Нового года. 40 процентов из них сказали, что им не хватает около 5 тысяч рублей. 35 процентов — 5-10 тысяч рублей, 25 процентов — более 10 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, кто вправе рассчитывать на тринадцатую зарплату. Уточнялось, что премию по итогам года, как правило, выдают военнослужащим, работникам бюджетной сферы или сотрудникам крупных корпораций.