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04:30, 14 декабря 2022Мир

Критиковавшую помощь Украине республиканку переизбрали на новый срок в Конгресс

Fox News: критиковавшая помощь Украине Боберт переизбралась на новый срок в Конгресс США

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Представительницу Республиканской партии США Лорен Боберт, которая выступала с критикой властей из-за предоставления военной помощи Украине, переизбрали на новый срок в Конгресс, сообщает Fox News.

По данным телеканала, победителя должны были выявить по итогам пересчета голосов, поэтому результат стал известен более, чем через месяц после того, как в стране прошли промежуточные выборы. Ей удалось выиграть с минимальным отрывом в 546 голосов.

Ранее экс-сотрудник разведки США Ребекка Коффлер заявила, что администрации президента США Джо Байдена пора прекратить разжигать конфликт на Украине. По ее словам, деньги налогоплательщиков и оборонительный арсенал США не бесконечны.

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Марина Совина
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