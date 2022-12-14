Сербский дальнобойщик погиб на белорусско-польской границе

На пункте «Берестовица» на белорусско-польской границе погиб сербский дальнобойщик

На границе Белоруссии с Польшей погиб сербский дальнобойщик. Об этом сообщает белорусский телеканал «Беларусь 1».

Инцидент произошел в пункте пропуска «Берестовица». Уточняется, что мужчина вместе с напарником направлялся в Казахстан. Проблемы с самочувствием начались еще в Польше, однако водитель не стал обращаться за помощью, поскольку хотел попасть к белорусским врачам.

«На границе мужчина зашел в зал таможенного оформления, там он уже чуть держался на ногах и, едва сев на стул, потерял сознание», — говорится в сообщении. По данным телеканала, бригада скорой помощи прибыла на место в течение нескольких минут, однако фельдшеры лишь констатировали смерть серба. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность на фоне переутомления и нервного напряжения.

Момент трагедии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Как отмечает телеканал, водители большегрузов вынуждены неделями стоять в очереди, чтобы пресечь границу. При этом белорусские пограничники утверждают, что контрольные службы Польши, Литвы и Латвии по-прежнему не выполняют нормы пропуска.

20 ноября сообщалось, что белорусские пограничники нашли тело беженца около калитки у польского заграждения. Мужчина был без теплой верхней одежды, при себе у него имелись документы гражданина Ирака.