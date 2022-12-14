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14:03, 14 декабря 2022Экономика

Европа нарастила закупки российского дизеля в преддверии санкций

Bloomberg: Европа приблизилась к рекорду по импорту дизеля в преддверии санкций против РФ

Фото: Nacho Doce / Reuters

В преддверии вступления с 5 февраля в силу санкционного запрета на закупки нефтепродуктов из России Европа нарастила импорт дизеля. По итогам декабря его объемы могут приблизиться к рекорду 2016 года, предсказывает Bloomberg.

За первые десять дней декабря ЕС и Великобритания суммарно импортировали более 16 миллионов баррелей дизельного топлива из разных стран, следует из данных Vortexa. По оценкам аналитиков, с 1 по 15 декабря средний объем поставок дизеля достигнет 1,8 миллиона баррелей в день. Если объемы импорта останутся на этом уровне до конца года, то общий показатель за декабрь станет вторым по величине с начала 2016 года.

При этом почти половина европейского импорта дизеля в декабре приходится на Россию. К 12 декабря страны региона закупали по 1,6 миллиона баррелей дизеля в сутки, при этом почти 750 тысяч баррелей из них поставили российские компании. Такая же тенденция наблюдалась в ноябре: тогда из 1,2 миллиона баррелей в сутки 612 тысяч приходились на Россию.

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Данные по импорту российского дизеля, по мнению Bloomberg, сигнализируют о том, что Европе «предстоит пройти долгий путь», прежде чем она сможет отказаться от российских поставок. Однако после вступления в силу запрета на импорт нефтепродуктов из РФ поставки может нарастить, например, Турция. Анкара будет закупать российское топливо для внутреннего потребления, а нефтепродукты, произведенные в стране, направлять на экспорт в ЕС, полагает агентство.

Ранее аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie предсказали Европе рекордное за 12 лет падение запасов дизеля — в декабре и январе регион будет наращивать запасы, но к началу весны запасы упадут до минимума с 2011 года.

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Данил Дмитриев
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