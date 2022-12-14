Венгрия начала договариваться о поставках газа с конкурентом России

Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о начале газовых переговоров с Катаром

Руководство Венгрии заключило с Катаром политическое соглашение о начале переговоров по поставкам газа. Об этом по итогам встречи со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, республика могла бы начать поставки катарского газа через хорватские терминалы на побережье Адриатического моря. Для этого венгерские компании должны договориться с катарским поставщиком.

Катар является главным конкурентом России на европейском газовом рынке. С его помощью Евросоюз намерен компенсировать сокращение поставок «Газпрома». Ближневосточное государство обладает крупнейшими в мире запасами газа на шельфе и при подписании долгосрочных контрактов способно обеспечить регион топливом.

В свою очередь Венгрия остается главным защитником российских нефтегазовых позиций в Европе. В том числе страна блокирует ограничение цен на российский газ со стороны Евросоюза. В Будапеште указывают, что полностью зависят от российских энергоресурсов и не могут от них отказаться.

Ранее сообщалось, что помочь Венгрии избавиться от зависимости от России готова Словения. Власти этой республики намерены построить трубопровод в соседнюю страну для поставок алжирского газа. Сама Словения с помощью поставок из Алжира сократит покупку газа в России на треть.

Изменить позицию венгерских властей может давление со стороны руководства Евросоюза. Так, по данным СМИ, страны ЕС согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро.