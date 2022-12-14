В лесах Белгородской области обнаружили схрон с оружием украинской ДРГ

Mash: в лесах под Белгородом нашли схрон украинской ДРГ с оружием и взрывчаткой

В лесах Белгородской области обнаружен схрон с оружием и боеприпасами украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом в среду, 14 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, тайник находился в 17 километрах от границы с Украиной и был спрятан в шести непромокаемых мешках. В них нашли 13 килограммов чешской взрывчатки «Семтекс», электродетонаторы, автомат АКС-74У с лазерным прицелом и глушителем и магазины к нему, гранатомет, сменную одежда, украинские сим-карты, телефоны и портативную зарядку для них.

Сейчас силовики разыскивают тех, кто оставил схрон.

Ранее стало известно, что в Энергодаре силовики нашли схрон украинских диверсантов с десятками противодесантных мин.