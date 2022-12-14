В Совфеде отреагировали на участие британских морпехов в операциях на Украине

Сенатор Джабаров назвал мерзкой работу британских морпехов в операциях на Украине

Морская пехота Британии проводит мерзкую работу на Украине. Об этом, реагируя на данные об участии в СВО британских морпехов на стороне Киева, заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его цитирует РЕН ТВ.

«Все вышло на поверхность, как и раньше. Россия была уверена, что без британцев там обойтись не могло. 350 морпехов это почти половина полка. Хочу отдать должное британцам. При проведении тайных операций они работают виртуозно. В свое время именно британские спецслужбы обучали американцев», — сказал российский политик.

Сенатор также вспомнил заявление Службы внешней разведки России о том, что взрывы на газопроводах «Северный поток» были организованы британцами. По его мнению, Англия отмолчалась, хотя только британцы могли сделать это.

Джабаров увидел «многовековую ненависть ко всему славянскому» и к России у Великобритании. Он подчеркнул, что британцы «очень много бед натворили», о которых всем рано или поздно станет известно.

13 декабря генерал-лейтенант вооруженных сил Великобритании Роберт Маговен заявил, что британская морская пехота проводила операции на Украине. Военнослужащий не назвал конкретных задач пехоты, но подчеркнул, что задачи пехотинцев на территории Украины «сопряжены с высоким» уровнем политического и военного риска. По его словам, батальон поддерживал секретные операции.