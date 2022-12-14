Супругам назвали способ восстановить эмоциональную связь при редком сексе

Психолог Цалль: проблемы в сексе можно решить, если обсудить отчуждение открыто

Если обсудить растущее между партнерами отчуждение открыто, можно решить сексуальные проблемы, заявил американский психолог Дэвид Цалль. Названный им способ восстановить эмоциональную связь при редком сексе приводит bestlifeonline.com.

По словам Цалля, со временем секс у супругов может стать очень редким из-за отчуждения. «Дело не в недостатке страсти, не в том, что вы находите человека непривлекательным или хотите переспать с кем-то еще. Может быть, конечно, и что-то из этого, но суть в том, что вы больше не чувствуете себя безопасно, комфортно, не чувствуете связи с партнером», — объяснил он.

Как добавила семейный терапевт Натали Хименес, причинами для отчуждения могут стать недостаток общения, родительство, карьера, болезни. «Отчуждение нарастает постепенно и, если не справиться с ним вовремя, становится все более заметным, приводя к потере эмоциональной и физической связи и делая секс менее желанным», — добавила она.

Цалль рекомендовал парам, попавшим в такую ситуацию, открыто проговорить проблемы, не боясь острых углов. «Некоторые переживают, что будет только хуже, но лишь вытащив проблему на свет, ее можно изучить и убрать», — сказал психолог. Если договориться самостоятельно не получается, необходимо обратиться к семейному психотерапевту, который научит пару общаться без взаимных упреков. «Плохая коммуникация в паре возникает не от недостатка общения, а оттого, что проседает его качество. Оба не видят мотивов друг друга, желаний, изменившихся потребностей», — заключил он.

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