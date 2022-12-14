Власти Петербурга сообщили о начале эпидемии гриппа и ОРВИ

Петербургский комитет по здравоохранению заявил о начале эпидемии гриппа и ОРВИ

В Санкт-Петербурге началась эпидемия гриппа и ОРВИ. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, в городе за прошедшие семь дней недельный эпидемический порог по гриппу и ОРВИ был превышен на 76 процентов.

«Соответственно, мы можем говорить о том, что эпидемия в городе, естественно, наступает, дальнейшая динамика, вполне возможно, будет в сторону роста», — заявил представитель городских властей.

По его словам, основная масса заболевших (более 90 процентов) заразилась свиным гриппом, а гриппом A H3N2 и гриппом B заболели около трех-четырех процентов.

Ранее главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова ввела в городе масочный режим. Кроме того, в Петербурге введен жесткий противоэпидемический режим в учреждениях социального обслуживания, запрет на плановую госпитализацию детей, а также запрет на допуск посетителей в некоторые медучреждения.