Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 14 декабря 2022Россия

Власти Петербурга сообщили о начале эпидемии гриппа и ОРВИ

Петербургский комитет по здравоохранению заявил о начале эпидемии гриппа и ОРВИ

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге началась эпидемия гриппа и ОРВИ. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, в городе за прошедшие семь дней недельный эпидемический порог по гриппу и ОРВИ был превышен на 76 процентов.

«Соответственно, мы можем говорить о том, что эпидемия в городе, естественно, наступает, дальнейшая динамика, вполне возможно, будет в сторону роста», — заявил представитель городских властей.

По его словам, основная масса заболевших (более 90 процентов) заразилась свиным гриппом, а гриппом A H3N2 и гриппом B заболели около трех-четырех процентов.

Ранее главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова ввела в городе масочный режим. Кроме того, в Петербурге введен жесткий противоэпидемический режим в учреждениях социального обслуживания, запрет на плановую госпитализацию детей, а также запрет на допуск посетителей в некоторые медучреждения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению
Боец ММА Минеев объяснил задержку с отправкой в зону СВО
Две трети республиканцев в США выступили против обмена Бута на Грайнер
СБУ провела обыски у Компартии и «Руси единой»
МИД ответил на слова канцлера ФРГ о сотрудничестве с Россией в будущем
Россия отказалась просить Германию о возобновлении экономических отношений
В России рассказали об опыте экипажа «Дмитрия Донского»
Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Американский полковник объяснил сигналы США Путину насчет Украины
Мальчик пнул укусившего его за ногу крокодила и спас себе жизнь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.