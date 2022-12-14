Европарламент вручил премию Сахарова народу Украины

Европарламент вручил украинским представителям премию «За свободу мысли» имени Сахарова

Спикер Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола вручила «народу Украины» премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Сообщение об этом опубликовано на сайте Европарламента.

Отмечается, что украинский народ на церемонии представлял президент республики Владимир Зеленский, избранные лидеры и гражданское общество. «Послание из Европы было ясным: мы поддерживаем Украину. Мы не будем отводить взгляд. Украинский народ ведет не только войну за независимость, но и войну ценностей. Ценности, которые лежат в основе нашей жизни в Европейском Союзе и которые мы уже давно имеем возможность считать само собой разумеющимся каждый день», — заявила Метсола на церемонии.

Премия Сахарова была создана в честь отдельных лиц и организаций, защищающих права человека и основные свободы в 1988 году. Она названа в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова. Получившие премию награждаются сертификатом и суммой в размере 50 тысяч евро.

Ранее Еврокомиссия направила Украине 500 миллионов евро в рамках программы микрофинансовой помощи. Это третий и последний в 2022 году запланированный транш. После перевода данной суммы объем предоставленной с начала военной операции помощи украинской стороне достиг 7,5 миллиарда евро.