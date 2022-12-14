В Германии прошли массовые обыски у экоактивистов движения «Последнее поколение»

В Германии прошли массовые обыски у экоактивистов движения Last Generation («Последнее поколение»). Их проверяют на предмет создания преступной организации. Об этом сообщает Deutsche Welle >(DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

Также активистов обвиняют в нарушении работы общественно важных предприятий. Основанием для обвинений стали акции на нефтеперерабатывающем заводе в Бранденбурге.

Участников движение преследуют и за нарушение общественного порядка. Так они обливали едой картины в музеях, приклеивали себя к асфальту на улицах и взлетно-посадочных полосах. Газета отмечает, что действия акционистов не находят поддержки у большинства немцев и немецких политиков.

Ранее участники экологического движения Last Generation в знак протеста приклеили себя к одной из двух взлетно-посадочных полос в аэропорту Мюнхена. Активисты сообщили, что заблокировали движение по одной из полос в аэропорту Мюнхена и берлинского аэропорта Бранденбург. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к проблеме изменения климата. «От нас нет никакой опасности. Однако она исходит от смертоносной политики правительства!» — написали протестующие в Twitter.