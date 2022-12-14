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12:44, 14 декабря 2022Бывший СССР

В боях за Артемовск погибли два бойца Грузинского национального легиона

Бойцы Грузинского легиона ВСУ Тевдорадзе и Картвелишвили погибли в боях за Артемовск

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В боях за Артемовск погибли бойцы Грузинского национального легиона Вооруженных сил Украины Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили. Об этом со ссылкой на МИД Грузии сообщает портал Civil Georgia.

Отмечается, что оба бойца погибли 13 декабря. В настоящий момент посольство Грузии на Украине принимает меры для доставки их тел на родину.

Ранее посольство Украины в Грузии сообщало о гибели шести грузинских добровольцев — Джамбулата Хоперии, Авто Руруа, Ромео Пичхаи, Ромео Кварацхелии, Бадри Маркелии и Мераба Аладашвили, воевавших на стороне Киева.

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Георгий Нестеров
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