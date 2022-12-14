В боях за Артемовск погибли два бойца Грузинского национального легиона

Бойцы Грузинского легиона ВСУ Тевдорадзе и Картвелишвили погибли в боях за Артемовск

В боях за Артемовск погибли бойцы Грузинского национального легиона Вооруженных сил Украины Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили. Об этом со ссылкой на МИД Грузии сообщает портал Civil Georgia.

Отмечается, что оба бойца погибли 13 декабря. В настоящий момент посольство Грузии на Украине принимает меры для доставки их тел на родину.

Ранее посольство Украины в Грузии сообщало о гибели шести грузинских добровольцев — Джамбулата Хоперии, Авто Руруа, Ромео Пичхаи, Ромео Кварацхелии, Бадри Маркелии и Мераба Аладашвили, воевавших на стороне Киева.