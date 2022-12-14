Названы барьеры для импортозамещения в оборонке

В РСПП назвали барьером для импортозамещения в ОПК дефицит кадров

Большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) было под санкциями с 2014 года, поэтому они были готовы к новому витку ограничений. Но есть несколько барьеров, которые мешают развитию импортозамещения в ОПК, считают участники заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по оборонно-промышленному комплексу, пишет РБК.

Так, среди проблем они назвали дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, предприятия запутались в мерах поддержки, эффективных механизмов их координации нет, заявил директор по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций ПСБ Дмитрий Глейзер. Также компании указывают на необходимость предоставления льготных кредитов на некоторые целей, которые государством не поддерживаются.

Глейзер указал, что в настоящее время активно развиваются ряд программ поддержки от Фонда развития промышленности, но не все из них имеют высокую эффективность. Еще один барьер — дискриминационное законодательство в сфере интеллектуальной собственности. «Если в ближайшие год-два мы не увидим серьезного роста заявок на патенты, это будет означать, что мы просто пережидаем санкции», — сказал советник директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Александр Вислый.

Ранее Минтруд предложил субсидировать зарплаты сотрудникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые переезжают из других регионов для трудоустройства. Размер компенсации составит почти 300 тысяч рублей (262 188 рублей) на одного человека в год.