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11:20, 14 декабря 2022Интернет и СМИ

Украину назвали одной из самых опасных для журналистов стран

«Репортеры без границ» назвали Мексику и Украину самыми опасными для журналистов странами

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мексику назвали самой опасной для журналистов страной. Украина в 2022 году заняла второе место в рейтинге опаснейших для сотрудников СМИ стран, сообщается в отчете международной неправительственной организации «Репортеры без границ», пишет РИА Новости.

«После двух лет относительной передышки и исторически низких показателей число журналистов, убитых в связи со своей работой, выросло на 18,8 процентов в 2022 году», — говорится в отчете. При этом отмечается, что события на Украине «являются одной из причин этого роста».

По данным организации, самой опасной страной для журналистов остается Мексика, где в 2022 году были убиты 11 работников СМИ. Украина заняла в рейтинге второе место, там погибли восемь журналистов.

В 2021 году народный депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юлия Левочкина, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с докладом о свободе слова на Украине, заявила, что работа СМИ в стране постоянно сталкивается с различными препятствиями, а на журналистов совершаются атаки. По ее словам, несоблюдение прав человека и подавление свободы слова вызывают серьезные волнения в украинском обществе.

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Денис Савосин
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