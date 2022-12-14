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14:46, 14 декабря 2022Россия

Тела летчиков ЧВК «Вагнер» вернули в Россию

Тела погибших под Артемовском летчиков ЧВК «Вагнер» Антонова и Никишина вернули в Россию
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Кадр: телеграм-канал «РИА ФАН»

Тела летчиков частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александра Антонова и Владимира Никишина, погибших под Артемовском (Бахмут) в Донецкой народной республике вернули в Россию. Об этом сообщает РИА ФАН.

По информации издания, на встрече присутствовал бизнесмен, основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Привезли наших боевых товарищей, вернули их домой, вернули их достойно и с уважением. Уважает их вся страна, уважаем мы и противник. Теперь они снова с нами — это важно», — сказал он.

Самолет был сбит 2 декабря в районе села Клещеевка, когда во время выполнения боевой задачи начала резко меняться обстановка на земле. Силы противника собирались совершить бронетанковый прорыв, из-за чего возник риск для позиций «Вагнера». Тогда командир экипажа Антонов перенацелил самолет на бронетанковую колонну противника.

В результате действий экипажа бронетанковый прорыв у противника не получился, позиции передовых штурмовых групп были сохранены.

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Варвара Кошечкина
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