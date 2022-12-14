Украинские военные выдали себя фонариком и попали под удар

Российские разведчики нанесли удар по украинским военным, выдавших себя фонариком

Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, которые выдали себя использованием фонариков. Об этом заяил РИА Новости командир группы специального назначения Западного военного округа.

«Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют враги наши, включают фонари», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что бойцы наблюдают за противником ежедневно в любую погоду, а после обнаружения сообщают координаты артиллеристам и наносят удары из различных видов оружия. «Наши "друзья" по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить», — заявил разведчик.

Ранее мобилизованные российские военнослужащие отразили пять атак украинских военных на Купянском направлении. Наравне с контрактниками они отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносят им значительный урон. Во время боевых действий было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков украинских солдат.