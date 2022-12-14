Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
Мобилизованные российские военнослужащие отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
Мобилизованные российские военнослужащие отразили пять атак украинских военных на Купянском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
Наравне с контрактниками они отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносят им значительный урон, уточнили они. Один из бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ уточнил, что сначала шла украинская БМП-1, а за ней пехота. На этой территории «стояла противобортовая мина». «Она сработала, и сдетонировали ТМки (мина ТМ-62). В итоге подняли в воздух бэху, она перевернулась. И (украинская) пехота здесь, которая, вы видите, лежит. Осталась здесь, а остальные "героически" исчезли отсюда», — добавил он.