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01:46, 14 декабря 2022Россия

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Мобилизованные российские военнослужащие отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Мобилизованные российские военнослужащие отразили пять атак украинских военных на Купянском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Наравне с контрактниками они отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносят им значительный урон, уточнили они. Один из бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ уточнил, что сначала шла украинская БМП-1, а за ней пехота. На этой территории «стояла противобортовая мина». «Она сработала, и сдетонировали ТМки (мина ТМ-62). В итоге подняли в воздух бэху, она перевернулась. И (украинская) пехота здесь, которая, вы видите, лежит. Осталась здесь, а остальные "героически" исчезли отсюда», — добавил он.

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Марина Совина
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