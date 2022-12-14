Правозащитники рассказали об освобождении из украинского плена настоятеля храма
Схваченный Службой безопасности Украины (СБУ) настоятель православного храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска отец Андрей отпущен из плена, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Об этом пишет ТАСС.
Мельников напомнил, что протоиерей отец Андрей проживал в Северодонецке. Он являлся настоятелем храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска епархии Украинской православной церкви (УПЦ). «Был освобожден в ходе недавнего обмена пленными», — рассказал правозащитник.
В начале апреля священник был схвачен СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным Мельникова, его подвергали пыткам с целью выбить показания против других людей. Позже мужчину перевезли из Лисичанска в Днепр.
В декабре СБУ заподозрила в «антиукраинской деятельности» и разжигании религиозной ненависти ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (Виктора Смакоуза).