Правозащитники рассказали об освобождении из украинского плена настоятеля храма

СБУ отпустила из плена подвергавшегося пыткам настоятеля храма Лисичанска

Схваченный Службой безопасности Украины (СБУ) настоятель православного храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска отец Андрей отпущен из плена, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Об этом пишет ТАСС.

Мельников напомнил, что протоиерей отец Андрей проживал в Северодонецке. Он являлся настоятелем храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска епархии Украинской православной церкви (УПЦ). «Был освобожден в ходе недавнего обмена пленными», — рассказал правозащитник.

В начале апреля священник был схвачен СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным Мельникова, его подвергали пыткам с целью выбить показания против других людей. Позже мужчину перевезли из Лисичанска в Днепр.

В декабре СБУ заподозрила в «антиукраинской деятельности» и разжигании религиозной ненависти ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (Виктора Смакоуза).