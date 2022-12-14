Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:46, 14 декабря 2022Силовые структуры

Российский охотник перепутал напарника с лосем и застрелил товарища

На Урале 67-летний пенсионер застрелил на охоте напарника вместо лося, возбуждено дело

Фото: Shutterstock

В Свердловской области 67-летний пенсионер застрелил товарища во время охоты. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 10 декабря фигурант отправился на охоту с другом. Подозреваемый увидел в стороне леса лося и выстрелил, однако оказалось, что он попал в напарника. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Отмечается, что ранее мужчина не был судим.

Ранее стало известно, что под Калугой осудят 58-летнего охотника, застрелившего из карабина друга вместо кабана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о возможности рождественского перемирия с Украиной
В Белоруссии приняли законопроект о лишении гражданства за экстремизм
Делегация МАГАТЭ посетит Иран
В Госдуме допустили письменное послание Путина Федеральному собранию
Применение российского «Земледелия» показали на видео
Регина Тодоренко раскрыла секреты счастливого брака
Клиенты крупнейшей криптобиржи за день вывели с нее более миллиарда долларов
Доходы России от продажи нефти начали падать
В Болгарии провалилось формирование правительства
Месси сделал заявление о будущем в сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.