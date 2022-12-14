Российский охотник перепутал напарника с лосем и застрелил товарища

На Урале 67-летний пенсионер застрелил на охоте напарника вместо лося, возбуждено дело

В Свердловской области 67-летний пенсионер застрелил товарища во время охоты. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 10 декабря фигурант отправился на охоту с другом. Подозреваемый увидел в стороне леса лося и выстрелил, однако оказалось, что он попал в напарника. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Отмечается, что ранее мужчина не был судим.

Ранее стало известно, что под Калугой осудят 58-летнего охотника, застрелившего из карабина друга вместо кабана.

