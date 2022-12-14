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14:09, 14 декабря 2022Россия

Губернатор Томской области рассказал о ДТП со скорой и четырьмя погибшими

Глава Томской области Мазур: в ДТП со скорой погиб замглавврача перинатального центра

Кадр: страница «Регион-70 | Томск» во «ВКонтакте»

В ДТП с участием скорой и грузовика в Томской области погиб заместитель главного врача областного перинатального центра. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

По данным Мазура, авария также унесла жизни заведующего отделением взрослой реанимации, медицинской сестры и водителя машины скорой помощи. «Уникальные специалисты, настоящие профессионалы, замечательные люди, всегда спешившие помочь. Ехали на помощь пациентке и сегодня. Столкнулись с грузовиком. Соболезную родным и коллегам», — сообщил губернатор.

Ранее было опубликовано видео с места ДТП.

Об аварии стало известно днем 14 декабря. Столкновение произошло на 46-м километре автодороги ТомскМариинск. По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи ехал из города Томска в город Асино. Четыре человека, находившихся в машине скорой помощи, погибли.

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Марк Леонов
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