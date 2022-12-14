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04:04, 14 декабря 2022Россия

В России предложили объединить системы ОМС и ДМС

«Ведомости»: Минфин России предложил объединить системы ОМС и ДМС

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минфин России предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию ведомства.

Представитель министерства отметил, что эта инициатива рассматривается и пояснил, что она еще будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами.

При этом представитель Всероссийского союза страховщиков подчеркнул, что Минфин РФ обсуждает инициативу с рынком. По его словам, российские власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной. Сейчас оба принципа страхования работают параллельно.

Источник издания добавил, что ведомство также планирует администрирование общей системы возложить на страховщиков, однако только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг.

Ранее россиянам напомнили о запуске цифровых полисов ОМС с 1 декабря. Отныне медорганизации будут предоставлять в том числе и страховой информацию о том, какого пациента и в какой клинике приняли, о выборе врача, диагнозе, объеме помощи и прочем. Россияне смогут найти эти данные в личных кабинетах на «Госуслугах».

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Марина Совина
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