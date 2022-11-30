Россиянам напомнили о запуске цифровых полисов ОМС

Юрист Мырсина напомнила, что с 1 декабря запускаются цифровые полисы ОМС

Юрист BGP Litigation Анастасия Мырсина напомнила россиянам о запуске цифровых полисов ОМС с 1 декабря в беседе с агентством «Прайм».

Мырсина рассказала, что новый порядок ведения учета данных в сфере обязательного медицинского страхования начнет действовать с 1 декабря частично, а полностью новый порядок вступит в силу с 1 января 2023 года. Страховые и медицинские организации получат доступ к базе данных пациентов, которые обращаются через ОМС, для получения информации об оказании медицинской помощи. Эти данные будут доступны на «Госуслугах», где граждане должны будут получить штрих-код. Имея его и паспорт, можно будет ходить к врачу без обычного медицинского полиса.

Отныне медорганизации будут предоставлять в том числе и страховой информацию о том, какого пациента и в какой клинике приняли, о выборе врача, диагнозе, объеме помощи и прочем. Россияне смогут найти эти данные в личных кабинетах на «Госуслугах».

Об изменениях в системе ОМС предупреждала и профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она объяснила, что изменения предполагают консолидацию данных о пациентах, которых «обслуживают» на региональном и федеральном уровне.