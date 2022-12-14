Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море

Минобороны России сообщило о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России провели плановое патрулирование в нейтральных водах Японского моря. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила более 7 часов», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что все полеты российских ВКС проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее японское информагентство Kyodo News сообщило, что Япония рассматривает возможность утроить силы противоракетной обороны (ПРО) на своих юго-западных островах к концу 2031 года. Отмечается, что план наращивания сил ПРО входит в правительственную программу национальной обороны в свете недавних учений Китая в Японском море