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11:55, 14 декабря 2022Мир

Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море

Минобороны России сообщило о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России провели плановое патрулирование в нейтральных водах Японского моря. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила более 7 часов», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что все полеты российских ВКС проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее японское информагентство Kyodo News сообщило, что Япония рассматривает возможность утроить силы противоракетной обороны (ПРО) на своих юго-западных островах к концу 2031 года. Отмечается, что план наращивания сил ПРО входит в правительственную программу национальной обороны в свете недавних учений Китая в Японском море

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Виктория Кондратьева
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