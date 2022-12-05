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12:47, 5 декабря 2022Мир

Япония рассмотрела возможность утроить силы ПРО

Kyodo News: Япония рассмотрела возможность утроить силы ПРО

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Япония рассматривает возможность утроить силы противоракетной обороны (ПРО) на своих юго-западных островах к концу 2031 года. Об этом сообщает японское информагентство Kyodo News.

Отмечается, что план наращивания сил ПРО входит в правительственную программу национальной обороны в свете недавних учений Китая в Японском море. Согласно данным Kyodo News, Япония планирует увеличить количество подразделений ПРО на островах Нансей — цепи островов, простирающейся на юго-запад в сторону Тайваня.

Агентство со ссылкой на источники в японском правительстве указывает, что параллельно с усилением противоракетной обороны планируется наращивать и ударный потенциал. Отмечается, что одного только развития систем ПРО будет недостаточно, чтобы справиться с растущим военным потенциалом Китая, России и КНДР в сфере ракетостроения.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, страна нуждается в «фундаментальном» повышении оборонного потенциала на фоне неоднократных запусков баллистических ракет Пхеньяном и рисков, связанных с затянувшимся конфликтом на Украине.

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Ранее Kyodo со ссылкой на информированные источники сообщило, что Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения. По данным издания, новая стратегия в настоящее время обсуждается внутри правящей коалиции и предполагает тесное взаимодействие с США.

30 ноября боевые самолеты России и Китая пролетели над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Полет проводился в рамках плана военного сотрудничества на 2022 год, отметили в Минобороны РФ.

18 ноября КНДР осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря. До этого Северная Корея запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря 3 и 9 ноября.

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Глеб Бажуткин
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