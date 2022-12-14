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10:24, 14 декабря 2022Культура

Старший брат Бориса Моисеева подаст в суд из-за наследства певца

Mash: старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач подаст в суд из-за наследства певца

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Старший брат российского эстрадного певца Бориса Моисеева, скончавшегося в сентябре, Маркс Толкач намерен судиться за наследство исполнителя. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Толкач выразил уверенность в том, что артиста ввели в заблуждение и путем запугивания заставили подписать документы о передаче имущества посторонним людям. Сообщается, что родственник Моисеева будет бороться за квартиру, расположенную в центре Москвы, недвижимость в ЕС и ОАЭ, а также ценные бумаги и деньги покойного исполнителя.

По словам звездного адвоката Александра Добровинского, Толкач хочет, чтобы полиция как можно быстрее начала расследование о незаконной передаче имущества артиста.

Ранее Маркс Толкач заявил, что не будет бороться за наследство брата.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице, которая впоследствии досталась его арт-директору Сергею Гороху. Позже стало известно, что Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти певца.

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Анастасия Астахова
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