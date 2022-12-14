Новый национальный парк появится в Магаданской области

В Магаданской области создадут новый национальный парк «Черский» имени А. В. Андреева

В Магаданской области появится новая особо охраняемая природная территория федерального значения — национальный парк «Черский». Постановление о его создании подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Территория парка будет состоять из трех отдельных секторов, которые расположены в Сусуманском и Ягоднинском городских округах области. Общая площадь нацпарка составит более 742 тысяч гектаров. Создание особо охраняемой природной территории позволит сохранить уникальные ландшафты, комплексы бассейна верховьев реки Колымы, которые входят Яно-Колымскую горную область, а также археологические и геологические памятники у Черского хребта.

Отмечается, что нацпарку «Черский» присвоят имя известного магаданского ученого-орнитолога Александра Владимировича Андреева, который умер в декабре 2020 года на 73-м гооду жизни. Будучи доктором биологических наук и сотрудником Института биологических проблем Севера, Андреев внес весомый вклад в сохранение природы и орнитофауны Дальнего Востока. Ученый был одним из инициаторов создания первого на Колыме национального парка «Черский». Его разработки, представленные в монографии «Эталоны природы Охотско-Колымского края», стали основой идеи создания особо охраняемой природной зоны.

Ранее сообщалось, что в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области планируется создать два новых туристических маршрута. Один из них будет открыт в порту Байкал в Слюдянском районе. Протяженность маршрута составит около четырех километров, он будет включать осмотр церкви, «белого камня» и лесного массива. Второй маршрут планируется организовать в мраморном карьере в поселке Бугульдейка в Ольхонском районе.