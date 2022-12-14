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13:54, 14 декабря 2022Россия

В «Росэнергоатоме» заявили о смене тактики ВСУ при вербовке персонала ЗАЭС

В «Росэнергоатоме» заявили о смене тактики ВСУ при попытках вербовки персонала ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ресурс для вербовки наводчиков среди персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине почти иссяк, поэтому украинские власти решили сменить тактику. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире передачи «Соловьев Live», его слова приводит РИА Новости.

«Как правило, вербовка происходит через шантаж, потому что семьи многих сотрудников находятся по ту сторону реки, и это довольно удобный инструмент для шантажа и вербовки. Но я должен заметить: их ресурс наводчиков среди персонала станции практически иссяк», — сообщил Карчаа.

Он отметил, что теперь украинские власти пытаются внедрить на ЗАЭС людей «со стороны». В качестве примера Карчаа привел случай с подрядчиками, которые приехали на станцию для выполнения строительных работ — по его утверждению, среди них обнаружили «наводчика или пособника диверсантов», который оказался жителем Мариуполя.

Ранее сообщалось, что среди сотрудников ЗАЭС выявили наводчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Карчаа, в числе отказавшихся заключать соглашение с новым руководством станции были те, «кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес Москвы, ВС России, госкорпорации "Росатом", распространял в коллективе деструктивные настроения».

По данным директора ЗАЭС Юрия Черничука, станцию покинули 11,5 тысячи человек, что составляет порядка 50 процентов от всего персонала. При этом он подчеркнул, что каждый день на площадке присутствуют около 2,5 тысячи сотрудников.

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Варвара Родикова
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В «Росэнергоатоме» заявили о смене тактики ВСУ при вербовке персонала ЗАЭС
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