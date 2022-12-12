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16:00, 12 декабря 2022Россия

Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции почти половины сотрудников

Директор ЗАЭС Черничук заявил, что электростанцию покинули порядка 50 процентов персонала

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) покинула почти половина сотрудников. Об их уходе заявил директор объекта Юрий Черничук в эфире телеканала «Россия 24».

По последним данным, имеющимся у него, ЗАЭС покинули 11,5 тысячи человек, что составляет порядка 50 процентов от всего персонала. При этом Черничук подчеркнул, что каждый день на площадке присутствуют около 2,5 тысячи сотрудников.

Директор электростанции также сообщил, что руководство ЗАЭС дважды в день общается с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам Черничука, станция открыта для предоставления мировой общественности всей информации о ее состоянии.

Ранее стало известно, что среди сотрудников ЗАЭС выявили наводчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, среди отказавшихся заключать соглашение с новым руководством станции были те, «кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес Москвы, ВС России, госкорпорации "Росатом", распространял в коллективе деструктивные настроения».

5 октября президент России Владимир Путин поручил принять атомную электростанцию в федеральную собственность. 30 ноября первым заместителем генерального директора АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» — директором Запорожской АЭС был назначен Юрий Черничук.

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Константин Лысяков
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