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09:55, 1 декабря 2022Россия

Стало известно о наводчиках ВСУ среди сотрудников Запорожской АЭС

«Росэнергоатом» сообщил о наводчиках ВСУ среди сотрудников Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), у которых заблокированы пропуска, были наводчики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на «Росэнергоатом» пишет РИА Новости.

28 ноября стало известно, что на объекте заблокировали пропуска решивших не подписывать новый контракт работников. По словам гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, таких единицы. «Мы очень терпимо и с пониманием относимся к тем, кто находится в стадии принятия решения, и ни на кого не давим. Части из них тяжело сделать этот выбор в первую очередь в силу страха. Потому что у многих семьи по ту сторону Днепра, которым угрожают украинские военные», — сообщил он.

В рядах отказавшихся заключать новое соглашение, были те, «кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес Москвы, ВС России, госкорпорации «Росатом», распространял в коллективе деструктивные настроения», добавил Карчаа.

30 ноября сообщалось, что первым заместителем генерального директора АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» — директором Запорожской АЭС назначен Юрий Черничук.

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Евгения Куликова
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