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08:14, 14 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиян предупредили о вреде голодания перед Новым годом

Врач Поташева заявила, что голодание перед Новым годом может вызвать реактивный панкреатит

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Голодание перед Новым годом никак не подготовит желудочно-кишечный тракт к обилию алкоголя и жирной пищи в праздник. Более того, оно может негативно сказаться на здоровье. Об этом в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташева. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Говоря о вреде новогоднего переедания для поджелудочной железы, доктор заявила, что голодание перед праздниками не поможет подготовить этот орган к обилию жирной еды и алкоголя. Кроме того, резкое снижение веса может спровоцировать у людей с камнями в желчном пузыре выход камня в протоки, предупредила Поташева. «Поскольку протоки достаточно часто бывают общими, это вызовет и обострение желчекаменной болезни, и, соответственно, реактивный панкреатит», — объяснила гастроэнтеролог.

Врач Татьяна Шаповаленко добавила, что голодание может также привести к обострению дуоденита — воспаления слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. В этой области, как отметила она, также выходят желчный и панкреатический протоки. «Отек в месте выхода этих протоков также может вызвать реакцию нежелательную поджелудочной железы», — отметила доктор.

Ранее Шаповаленко в эфире «О самом главном» перечислила симптомы, которые могут указывать на сахарный диабет. В список признаков она включила сухость во рту и частое появление на коже гнойных воспалений.

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Маргарита Щигарева
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