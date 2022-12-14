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15:35, 14 декабря 2022Силовые структуры

Арестованный из-за конфликта с командиром мобилизованный объяснил свой поступок

Мобилизованный Лешков заявил, что сорвался в ходе конфликта с подполковником Мазановым

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Мобилизованный Александр Лешков, который был арестован из-за конфликта с командиром в Подмосковье, рассказал о случившемся и объяснил причины своего поступка. Об этом пишет MK.RU.

Военнослужащий заявил, что добровольно пришел в военкомат, однако его не устроило качество подготовки к отправке в зону спецоперации — в частности, проблемы с экипировкой и частота занятий с офицерами.

В ходе одного из строевых смотров он решил доложить о ситуации вышестоящему руководству, в разговор вмешался подполковник Денис Мазанов. «Ну, и я сорвался, высказал ему все претензии в грубой форме. Я выдохнул пар из электронной сигареты, и так вышло, что он попал в лицо Мазанову. Он меня оттолкнул, а я в свою очередь, чтобы увеличить дистанцию между нами, толкнул его рукой в плечо», — вспомнил Лешков и добавил, что после этого конфликт был окончен.

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Арестованный также признался, что сожалеет о случившемся, однако у него не было умысла причинить Мазанову «физическую боль и моральные страдания». «Стоило держать себя в руках», — добавил он. В заключение Лешков выразил надежду, что все мобилизованные будут качественно подготовлены и снаряжены всей необходимой экипировкой.

16 ноября стало известно, что Одинцовский гарнизонный военный суд в Подмосковье арестовал Лешкова. Он будет находиться в СИЗО до 14 января 2023 года. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 334 («Насильственные действия в отношении начальника») и части 2 статьи 336 («Оскорбление военнослужащего») УК РФ. Военному грозит до 15 лет лишения свободы.

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Варвара Кошечкина
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