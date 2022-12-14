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19:59, 14 декабря 2022Путешествия

В Южной Америке у пассажирского самолета после вылета отвалилась дверь

В Чили у самолета Beechcraft оторвалась дверь через 10 минут после вылета

В латиноамериканской стране у пассажирского самолета отвалилась дверь через 10 минут после вылета. Об этом сообщает чилийский телевизионный канал «T13».

Инцидент произошел утром в понедельник, 12 декабря, в небольшом городе Пуэрто-Уильямс на острове Наварино. Примерно через 10 минут после взлета у самолета Beechcraft King Air-100 открылась и оторвалась аварийная дверь. На ролике, снятом очевидцами, видно, как лайнер пролетает над водой без двери, а пассажиры при этом улыбаются и смеются.

В итоге пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. Уточняется, что во время инцидента на борту находились девять туристов и двое членов экипажа. Никто из них не пострадал, однако после вынужденного приземления самолет оставили на аэродроме.

По данным источника, в данный момент авиакомпания проводит расследование, чтобы выяснить причины инцидента.

Марк Успенский
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