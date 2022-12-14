В Госдуме прокомментировали заявление Арестовича о конце спецоперации

Гурулев заявил, что советник президента Украины Арестович не разбирается в военном деле

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович не разбирается в военном деле и стремится выражать только свои «хотелки». Об этом депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев написал в Telegram, комментируя мнение украинского политика о конце спецоперации.

Гурулев отметил, что стратегическая инициатива сейчас у российской армии. «Что бы там Гордон (Дмитрий — украинский журналист прим. "Ленты.ру") (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) и Арестович не мычали, они в военном деле разбираются, как свиньи в апельсинах, все их заявления — просто хотелки», — заявил Гурулев.

По мнению депутата, гражданам не стоит верить украинской прессе, поскольку некоторая информация сделана для того, чтобы специально вводить в заблуждение. Гурулев подчеркнул, что российские разведчики четко определяют, что и как должно проходить.

Ранее Арестович в интервью Гордону допустил, что в феврале — марте 2023 года случится «надлом» в боевых действиях, а через несколько месяцев конфликт закончится «победой Украины». Также он заявил о сильной усталости президента Украины Владимира Зеленского. В то же время, по словам Арестовича, глава государства по-прежнему способен на юмор: он много шутит и всегда здоровается в шутливой форме, с поддевкой.