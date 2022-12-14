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19:18, 14 декабря 2022Бывший СССР

На Украине появилась петиция с требованием не продлевать военное положение

На сайт Зеленского внесли петицию с призывом не продлевать военное положение на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине потребовали не продлевать военное положение в стране в 2023 году. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Автор петиции предлагает не продлевать военное положение после 19 февраля 2023 года. Кроме того, он призывает уволить всех военнослужащих с военной службы.

На данный момент петиция набрала всего 12 голосов из 25 тысяч необходимых. Если внесенное предложение соберет достаточное количество подписей, его передадут на рассмотрение главе государства.

16 ноября Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней, до 19 февраля 2023 года.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр ранее допустила новую волну мобилизации в республике, несмотря на то, что еще недавно она была приостановлена.

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Алевтина Запольская
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