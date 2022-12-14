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15:45, 14 декабря 2022Бывший СССР

На Украине допустили новую волну мобилизации

В Минобороны Украины допустили новую волну мобилизации в 2023 году

Фото: President Of Ukraine

На Украине допустили новую волну мобилизации для восполнения потерь и ротации в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на замглаву Минобороны Анну Маляр.

«Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене», — заявила замминистра.

Ранее сообщалось, что Киев приостановил мобилизацию. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, в вооруженных силах страны в настоящий момент достаточно людей.

При этом, по данным силовых структур в Херсонской области, украинские власти проводят поголовную мобилизацию жителей в русскоязычных областях страны.

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Алевтина Запольская
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