В Минобороны Украины допустили новую волну мобилизации в 2023 году

На Украине допустили новую волну мобилизации для восполнения потерь и ротации в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на замглаву Минобороны Анну Маляр.

«Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене», — заявила замминистра.

Ранее сообщалось, что Киев приостановил мобилизацию. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, в вооруженных силах страны в настоящий момент достаточно людей.

При этом, по данным силовых структур в Херсонской области, украинские власти проводят поголовную мобилизацию жителей в русскоязычных областях страны.