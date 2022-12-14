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04:58, 14 декабря 2022Из жизни

Мужчина жестоко избил родителей за обиду 40-летней давности

Daily Mail: британец из графства Чешир избил родителей за страдания в школе 40 лет назад

Фото: Ed Linse / Cavendish Press

В Великобритании состоялся суд над мужчиной, который избил родителей за то, что 40 лет назад они отправили его в школу-интернат. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний Эд Линс явился в дом родителей, 85-летнего Николаса Клейтона и 82-летней Джулии, в деревне Нетер-Олдерли, графство Чешир, поздно вечером 22 апреля. Он жестоко избил их, причем отец британца получил несколько серьезных ударов по голове, из-за чего у него случилось кровоизлияние в мозг. У матери Линса медики зафиксировали синяки на спине и шишку на затылке.

Отец двоих детей Линс объяснил нападение обидой 40-летней давности, когда родители отправили его учиться в школу-интернат для мальчиков. Учеба там якобы доставила ему нестерпимые страдания.

Как стало известно следствию, Линс долгое время пытался заниматься бизнесом, однако успеха не добился. У мужчины всегда были натянутые отношения с родителями, и он постоянно требовал у них денег. Они согласились выделить сыну около 240 тысяч фунтов стерлингов (18,8 миллиона рублей), однако это его не удовлетворило.

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Известно также, что Линс требовал от родителей, чтобы они помогли получить визу его жене, гражданке Таиланда, и оплатили дом, где пара бы жила. Все это он назвал «компенсацией» за детские травмы.

Школа, в которой учился Линс, не называется, однако его отец закончил престижную школу Стоу в Букингемшире. Это учебное заведение в разные годы закончили миллиардер Ричард Брэнсон, исполнитель роли Супермена Генри Кавилл и бывшая возлюбленная принца Гарри Челси Дэйви.

После нападения на родителей Линс был заключен в тюрьму, где ему назначили психиатрическую экспертизу. Врачи установили, что мужчина страдает биполярным расстройством. Суд приговорил его к содержанию в специализированном учреждении до тех пор, пока медики не решат, что его можно освободить. Линс признал вину в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении.

Ранее сообщалось, что в британском городе Батгейт невеста избила мать во время собственной свадьбы. 26-летняя Клэр Гудбранд не только избила родительницу, но и попыталась задушить ее.

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Никита Савин
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