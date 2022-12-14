Мужчина жестоко избил родителей за обиду 40-летней давности

Daily Mail: британец из графства Чешир избил родителей за страдания в школе 40 лет назад

В Великобритании состоялся суд над мужчиной, который избил родителей за то, что 40 лет назад они отправили его в школу-интернат. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний Эд Линс явился в дом родителей, 85-летнего Николаса Клейтона и 82-летней Джулии, в деревне Нетер-Олдерли, графство Чешир, поздно вечером 22 апреля. Он жестоко избил их, причем отец британца получил несколько серьезных ударов по голове, из-за чего у него случилось кровоизлияние в мозг. У матери Линса медики зафиксировали синяки на спине и шишку на затылке.

Отец двоих детей Линс объяснил нападение обидой 40-летней давности, когда родители отправили его учиться в школу-интернат для мальчиков. Учеба там якобы доставила ему нестерпимые страдания.

Как стало известно следствию, Линс долгое время пытался заниматься бизнесом, однако успеха не добился. У мужчины всегда были натянутые отношения с родителями, и он постоянно требовал у них денег. Они согласились выделить сыну около 240 тысяч фунтов стерлингов (18,8 миллиона рублей), однако это его не удовлетворило.

Известно также, что Линс требовал от родителей, чтобы они помогли получить визу его жене, гражданке Таиланда, и оплатили дом, где пара бы жила. Все это он назвал «компенсацией» за детские травмы.

Школа, в которой учился Линс, не называется, однако его отец закончил престижную школу Стоу в Букингемшире. Это учебное заведение в разные годы закончили миллиардер Ричард Брэнсон, исполнитель роли Супермена Генри Кавилл и бывшая возлюбленная принца Гарри Челси Дэйви.

После нападения на родителей Линс был заключен в тюрьму, где ему назначили психиатрическую экспертизу. Врачи установили, что мужчина страдает биполярным расстройством. Суд приговорил его к содержанию в специализированном учреждении до тех пор, пока медики не решат, что его можно освободить. Линс признал вину в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении.

Ранее сообщалось, что в британском городе Батгейт невеста избила мать во время собственной свадьбы. 26-летняя Клэр Гудбранд не только избила родительницу, но и попыталась задушить ее.