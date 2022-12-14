МИД Молдавии вызвал посла России из-за слов Захаровой о Санду

МИД Молдавии вызвал посла России Васнецова из-за высказывания Захаровой о Санду

Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии в связи с высказыванием официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о президенте республики Майе Санду. Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску в эфире частного кишиневского телеканала Jurnal TV.

«Это агрессивная, неприемлемая риторика. После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдавии», — сказал министр.

Ранее Захарова прокомментировала новый молдавский кодекс о выборах, заявив, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не предпринимать никаких шагов, способных привести к обострению двусторонних отношений. Кроме того, она допустила, что Санду «врала» в ходе своей избирательной кампании на пост президента, когда обещала защищать права нацменьшинств.

