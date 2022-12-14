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12:07, 14 декабря 2022Интернет и СМИ

Медиахолдинг Rambler&Co стал дважды лауреатом «Премии Рунета-2022»

Медиахолдинг Rambler&Co стал дважды лауреатом ежегодной «Премии Рунета-2022»

Фото: Rambler&Co

В Москве объявили победителей ежегодной национальной «Премии Рунета», которая вручается компаниям с наибольшим вкладом в развитие российского сегмента интернета.

В номинации «СМИ и массовые коммуникации» премию получила «Лента.ру» (входит в Rambler&Co) за путеводитель «Что делать?». Мультиформатный спецпроект в легкой и доступной форме объясняет российским интернет-пользователям, как ориентироваться в новостях в непростом 2022 году, как бороться с тревожностью и получить квалифицированную психологическую помощь, как грамотно обращаться с финансами и куда инвестировать накопленные средства.

Объясняющие карточки формировались в соответствии с аналитикой просмотров материалов «Ленты.ру». В 2022 году основной интерес вызвали темы: инфошум, стресс, деньги, семейный бюджет, проблемы с отпуском, уход брендов из страны. В результате проект создал единую базу с советами по наиболее волнующим читателей вопросам и собрал более 16 миллионов просмотров (данные «Яндекс.Метрики»). Также проект выходил и в видеоформате — короткие титрованные ролики в VK, «Одноклассниках» и «Дзене» собрали 4,3 миллиона просмотров.

Проект HiFi-стриминга Звук совместно с медиахолдингом Rambler&Co получил награду в номинации «Культурные проекты в сети». Компании представили новое бренд-медиа «Звук» о свежих новостях из мира музыки, эксклюзивах о жизни артистов и трендах индустрии. На ресурсе можно слушать музыку прямо внутри статей и интервью, а умный алгоритм рекомендательных систем задает высокую планку в персонализированном подходе к потреблению информации.

Со стороны Rambler&Co проект реализован департаментом дистрибуции контента и технологий.

«Премия Рунета» вручается с 2004 года и проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Организатор премии — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

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Татьяна Романова
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