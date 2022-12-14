Прокуроры не выявили нарушений прав участвовавших в боях под Павловкой морпехов

Прокуратура ТОФ не выявила нарушений прав морпехов, участвовавших в боях под Павловкой

Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) не выявила нарушений прав морских пехотинцев 155-й бригады, которые сообщали о потерях в боях под Павловкой в ДНР. Об этом заявили РБК в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что, согласно указу президента России Владимира Путина, данные о потерях «в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций» составляют гостайну. Распоряжаться подобной информацией может только министерство обороны, отметили военные прокуроры ТОФ.

Также прокуроры в своем ответе для РБК привели заявление Минобороны от 7 ноября, в котором говорилось, что потери морских пехотинцев в составе 155-й бригады «не превышают 1 процента боевого состава и 7 процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй». Точное число погибших и раненых российское ведомство тогда не раскрывало.

6 ноября в социальных сетях появилась информация, что морская пехота 155-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, в котором говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки. Военные призвали губернатора разобраться в этой ситуации.

Позже Кожемяко рассказал, что связался с командирами морпехов, которые подтвердили информацию о тяжелых боях в районе Павловки. Однако, по словам главы российского региона, данные военнослужащих о потерях оказались «значительно преувеличенными». Кожемяко также допускал, что сообщения о потерях могут быть «вбросом со стороны спецслужб Украины».

8 ноября приморский губернатор опубликовал несколько видеороликов, на которых, по его словам, морпехи 155-й бригады и добровольцы из отряда «Тигр» докладывают о ситуации в Павловке в Донецкой народной республике.

