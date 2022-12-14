Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 14 декабря 2022Россия

Прокуроры не выявили нарушений прав участвовавших в боях под Павловкой морпехов

Прокуратура ТОФ не выявила нарушений прав морпехов, участвовавших в боях под Павловкой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) не выявила нарушений прав морских пехотинцев 155-й бригады, которые сообщали о потерях в боях под Павловкой в ДНР. Об этом заявили РБК в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что, согласно указу президента России Владимира Путина, данные о потерях «в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций» составляют гостайну. Распоряжаться подобной информацией может только министерство обороны, отметили военные прокуроры ТОФ.

Также прокуроры в своем ответе для РБК привели заявление Минобороны от 7 ноября, в котором говорилось, что потери морских пехотинцев в составе 155-й бригады «не превышают 1 процента боевого состава и 7 процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй». Точное число погибших и раненых российское ведомство тогда не раскрывало.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

6 ноября в социальных сетях появилась информация, что морская пехота 155-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, в котором говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки. Военные призвали губернатора разобраться в этой ситуации.

Позже Кожемяко рассказал, что связался с командирами морпехов, которые подтвердили информацию о тяжелых боях в районе Павловки. Однако, по словам главы российского региона, данные военнослужащих о потерях оказались «значительно преувеличенными». Кожемяко также допускал, что сообщения о потерях могут быть «вбросом со стороны спецслужб Украины».

8 ноября приморский губернатор опубликовал несколько видеороликов, на которых, по его словам, морпехи 155-й бригады и добровольцы из отряда «Тигр» докладывают о ситуации в Павловке в Донецкой народной республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали число признанных пропавшими без вести погибших бойцов ВСУ
Стилист оценил наряд Киркорова на красной дорожке фразой «смеяться неприлично»
Оставшийся без присмотра девятилетний россиянин погиб при пожаре в частном доме
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Прокуроры не выявили нарушений прав участвовавших в боях под Павловкой морпехов
Крупнейший производитель цемента в мире ушел из России
В России захотели ввести штрафы за утечку персональных данных пользователей
ОАЭ вместо России приготовились построить шлюзовой модуль для США
Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море
Москвичам предрекли погодный рекорд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.