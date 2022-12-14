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11:20, 14 декабря 2022Бывший СССР

На Украине назвали число признанных пропавшими без вести погибших бойцов ВСУ

Хакеры из Anarchist Kombatant заявили о признанных пропавшими 35 382 погибших бойцах ВСУ

Фото: Toby Melville / Reuters

Стало известно число погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых признали пропавшими без вести. Соответствующие данные получили русские хакеры из группировки Anarchist Kombatant, взломавшие служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала, пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает издание, данные о погибших украинских солдатах передал Шапталу кадровый центр ВСУ. Согласно информации из соответствующего письма, к 30 ноября пропавшими без вести были признаны 35 382 военнослужащих, чьи тела остались на поле боя.

Большинство из них служили в Сухопутных войсках ВСУ — их личные данные заняли 667 листов. Остальные перечисленные военные относились к территориальной обороне (546 листов), десантно-штурмовым войскам (398 листов), силам специальных операций (316 листов) и военно-морским силам (242 листа).

В начале декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об ошибке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, оценившей ранее потери Украины с начала спецоперации в 100 тысяч солдат и офицеров. По его словам, число погибших военнослужащих ВСУ не превышает 13 тысяч человек.

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Алевтина Запольская
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