В США ультраправые провели вооруженный протест против ЛГБТ-шоу

В США прошел вооруженный протест ультраправой группы против рождественского ЛГБТ-шоу

В США прошел вооруженный протест ультраправой группы против рождественского ЛГБТ-мероприятия, сообщает Newsweek.

В штате Техас ультраправая группа This is Texas Freedom Force (TITFF) провела акцию протеста у театра Aztec, где должно было проходить драг-шоу. Участники митинга обвинили организаторов шоу в груминге (формирование доверительных отношений с несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации или насилия), а также потребовали ввести возрастное ограничение на посещение таких шоу в штате.

В ответ на это представители ЛГБТ-сообщества устроили ответный протест в поддержку шоу, которое проходит в 36 разных городах США в период с ноября по декабрь. Уточняется, что в какой-то момент число участников контрпротеста более чем вдвое превысило число участников группы TITFF.

Тем не менее театр Starlighter объявил, что отменяет все представления драг-шоу до конца года из-за угроз, поступивших как лично, так и по интернету. «Целью The Starlighter всегда было обеспечение безопасного пространства для развлечений для всех возрастов, и, к сожалению, сейчас нас заставляют чувствовать себя небезопасно в нашем собственном пространстве», — сказано в сообщении театра.

Ранее власти Соединенных Штатов признали однополые браки в стране. В частности, президент США Джо Байден подписал соответствующий закон, а также призвал защитить «трансгендерных детей».