РАПСИ получило Премию Рунета 2022 за просвещение в сфере цифровизации

РАПСИ стало обладателем Премии Рунета в номинации «Государство и общество»

Российское агентство правовой и судебной информации стало обладателем Премии Рунета в номинации «Государство и общество» за просвещение и популяризацию цифрового права.

РАПСИ удостоено награды за проект «Цифровое право», направленный на просвещение и популяризацию цифрового права, цифровой трансформации юридической работы и подготовку юристов в сфере информационных технологий.

Агентство уже становилось лауреатом этой премии в номинации «Государство и общество» в 2011 и 2013 годах. Кроме того, в 2018 году агентство получило Премию Рунета в номинации «СМИ и массовые коммуникации».

«Мы очень признательны взыскательному жюри Премии Рунета, российской общенациональной награды в области высоких технологий и интернета, за такую высокую оценку нашей работы. РАПСИ в очередной раз доказало, что является безоговорочным российским флагманом в теме правовой и судебной информации. Это наша четвертая Премия Рунета и символично, что мы ее получаем за проект "Цифровое право", который призван не только объединить лучших специалистов и экспертов в столь важной и современной сфере правоотношений, но и привлечь внимание широкой аудитории к данной проблематике. Я хочу выразить благодарность всему коллективу РАПСИ, и в первую очередь моему заместителю, координатору проекта "Цифровое право" Ольге Бинде за профессиональную и качественную работу, которую так высоко оценивает профессиональное сообщество. Будем продолжать», — сказал главный редактор РАПСИ Олег Ефросинин.

Верховный суд РФ поздравил коллектив РАПСИ с получением премии Рунета 2022, отметив, что агентство вносит большой вклад в развитие цифровизации и правовое просвещение общества.

«Поздравляем РАПСИ с заслуженным получением Премии Рунета 2022. Популяризация цифрового права, безусловно, является одной из важнейших задач сегодняшнего дня и российская судебная система, и сам Верховный суд РФ тоже идут в ногу со временем и активно внедряют цифровые технологии в судопроизводства, мы выступаем за дальнейшее развитие цифровизации как в области права, так и в других сферах. Хочется отметить, что ведущее правовое СМИ — РАПСИ — вносит огромный вклад в популяризацию цифрового права», — отметил начальник Управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда РФ Павел Одинцов.

Также агентство поздравила секретарь Общественной палаты РФ, председатель совета ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при президенте Российской Федерации» Лидия Михеева.

К поздравлениям присоединилась Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, отдельно отметив роль РАПСИ в поддержке отечественных вузов, занимающихся подготовкой цифровых юристов.

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич назвал абсолютно заслуженным присуждение Российскому агентству правовой и судебной информации Премии Рунета 2022.

«Сегодня РАПСИ, большой друг Общественной палаты РФ и нашей Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, получило премию в номинации "Государство и общество" со своим проектом "Цифровое право". Вопросы освещения и подготовки юристов в сфере информационных технологий становится актуальной и практической задачей, с которой блестяще справляются наши коллеги из РАПСИ. Качественные и серьезные материалы, глубокая аналитика, привлечение квалифицированных экспертов, и поэтому полностью заслуженная победа. Поздравляю коллег, горжусь нашим сотрудничеством и надеюсь, что впереди у нас много увлекательной и нужной людям работы в 2023 году», — сказал Малькевич.

Проект РАПСИ «Цифровое право» также отметила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Торжественная церемония награждения состоялась в пресс-центре МИА «Россия сегодня». За победу в каждой номинации боролись по 10 финалистов - государственные, коммерческие, общественные организации, а также СМИ и социальные ресурсы.

Премия Рунета — ежегодная награда лучшим компаниям, их проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет — это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Вручается с 2004 года.

Организатор Премии Рунета 2022 — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

