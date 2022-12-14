Минобороны заявило о сорванных контратаках ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило о сорванных контратаках ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские войска сорвали контратаки трех штурмовых групп Вооруженные сил Украины (ВСУ), выдвигавшихся в направлении населенных пунктов Площанка и Кременная Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР нанесено огневое поражение колонне резервов украинских войск. Помимо этого, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Торское Донецкой народной республики (ДНР).

Потери украинский войск на данном направлении составили более 60 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа, добавили в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили до ста солдат ВСУ на купянском направлении. Удары наносились в районе сел Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике.

