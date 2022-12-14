Вывоз российского леса сократился

Экспорт древесины из России упал на десять процентов по сравнению с 2021 годом

В текущем году экспорт древесины из России упал на десять процентов по сравнению с 2021-м, что связано с западными санкциями и кризисом на азиатском рынке недвижимости. Об этом со ссылкой на данные Рослесинфорга пишет ТАСС.

При этом представитель подведомственной Рослесхозу организации отметил, что падение могло быть более существенным, но производители даже из западных регионов сумели наладить вывоз в восточном направлении.

В Рослесинфорге предположили, что за пять ближайших лет поставки в Азию могут вырасти на 15 процентов за счет инвестиций в инфраструктурные проекты в Китае и ослабления антиковидных ограничений.

Ранее российские лесопромышленные компании попросили власти отменить решение о запрете вывоза сухих пиломатериалов через Казахстан в третьи страны, в том числе в Китай. По их мнению, ситуация грозит банкротством небольшим компаниям, поскольку больше отправлять продукцию некуда.

При этом участники рынка не могут сойтись во мнении, что именно заставило правительство поступить таким образом. Часть из них полагают, что произошло недоразумение, которое вскоре удастся разрешить, другие видят сговор с компаниями из Казахстана, которые теперь могут получить значительную долю доходов за продажу российского леса.